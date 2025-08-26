Inauguraron nuevas oficinas del Ministerio Público de la Acusación

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de nuevas dependencias del Ministerio Público de la Acusación en Alto Comedero, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, el titular del MPA Sergio Lello Sánchez y demás autoridades provinciales.

Las instalaciones, ubicadas en el edificio donde funciona la Unidad de Investigación Penal Preparatoria y Litigación, suman ahora un Centro de Asistencia a la Víctima, una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, una sala de entrevistas para declaraciones testimoniales videograbadas (Cámara Gesell), además de áreas de criminalística y medicina legal.

El gobernador Sadir remarcó que la expansión de las oficinas busca acercar la justicia a los vecinos y fortalecer la seguridad, especialmente en zonas con problemáticas vinculadas a la violencia de género y al narcomenudeo. "La instalación de oficinas en esta zona facilita la tarea y garantiza un acceso más directo a la justicia", señaló. Se informó que la ampliación del edificio es para brindar más servicios a una población muy numerosa.