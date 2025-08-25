intervenciones en arroyo Las Martas y en canales de El Acheral

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), en ejecución del Plan Hídrico Provincial anual, de intervenciones estratégicas en distintos puntos de la provincia en pos de garantizar seguridad para las poblaciones y agua y riego para la producción.

Actualmente, despliega obras en varios puntos del arroyo Las Martas, entre Alto comedero, San Salvador de Jujuy, y Palpalá, y también realiza la construcción de canales en El Acheral.

Obras sobre arroyo Las Martas

Los equipos ejecutan obras en varios tramos del arroyo Las Martas: en la zona de Palpalá, sector Alto La Torre, y en Alto Comedero; las tareas comprenden encauce, perfilado y limpieza integral para mejorar la capacidad de conducción del cauce y reducir la posibilidad de desbordes durante la temporada de lluvias.

Con ello se resguardan fincas, viviendas y espacios comunitarios cercanos que suelen verse afectados en épocas estivales.

Obras en El Acheral

Las obras desde Hídricos en El Acheral, departamento San Pedro, se dan con el objetivo de mitigar riesgos hídricos y proteger áreas urbanas y productivas.

Iniciaron a fines de julio, e implican:

trabajos de un badén de cruce sobre la ruta provincial N°41 y camino rural,

la construcción en ese tramo de un canal de guarda de aproximadamente 6 kilómetros de extensión; y

canales de drenaje de fincas.

Esta intervención busca evitar inundaciones tanto en el pueblo como en fincas aledañas, a la vez que permite un mejor aprovechamiento de las tierras para sembradíos mediante canales de drenaje.

El Plan Hídrico Provincial

Las obras se suman a las múltiples acciones para la mitigación de riesgo en ríos y arroyos y cauces de Jujuy, previstos en el Plan Hídrico Provincial, que cada año, desde 2016, despliega la DPRH. También, se trata de intervenciones dentro de una política integral que combina prevención, protección y sustentabilidad en el acceso al recurso del agua para la producción.