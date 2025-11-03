Se suman móviles 0KM y equipamiento a distintos servicios de Salud

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, encabezaron este viernes en Ciudad Cultural la entrega de dos camionetas para reforzar el parque automotor del sistema público. En paralelo, visitaron las instalaciones del nuevo puesto estratégico del SAME 107.

“Entregamos dos unidades 0KM para el trabajo de Itinerancias que permite que nuestros médicos y personal de salud llegue al interior, acercando el sistema a la gente, de modo que el interior y nuestros hospitales regionales puedan recibir a las diferentes especialidades como oftalmología, cardiología, traumatología, pediatría, entre otras”, explicó Bouhid, y destacó que “mientras se garantiza la seguridad de los equipos en los traslados, demostramos una vez más la apuesta a la salud pública que realiza el Gobierno de Jujuy, por decisión del gobernador Sadir”.

En el mismo sentido, anticipó que próximamente se incorporarán siete nuevos móviles al SAME 107 y ponderó que “la red de emergencia se ha diagramado de complejidad creciente, de periferia a centro desde La Quiaca hasta el último rincón de la provincia. En el caso de la base en Ciudad Cultural, unidad asistencial número 38 del SAME, tiene una dinámica estratégica para la respuesta frente a accidentología en la autopista hacia y desde la Quebrada de Humahuaca”.

“Durante el día esta base funciona casi como un puesto de salud para la asistencia necesaria a vecinos de Alto Padilla, para la Ciudad de las Artes y por el movimiento permanente de la Ciudad Cultural con actividad física, encuentros deportivos y eventos musicales”, sostuvo Bouhid.

Por ultimo, destacó que desde este viernes se encuentran en funcionamiento los nuevos equipos digitales de Raxos X en guardias del Hospital Snopek y del Centro de Especialidades Norte (CEN).