Mujeres y disidencias marcharon en Jujuy por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, cientos de mujeres y disidencias marcharon este lunes por las calles del centro de San Salvador de Jujuy.

La convocatoria tuvo como punto de concentración la Plaza Belgrano, desde donde las manifestantes iniciaron una movilización que recorrió distintos sectores del casco céntrico.

Como en distintos puntos del país, la jornada estuvo marcada por consignas vinculadas a los reclamos históricos del movimiento feminista, entre ellos el fin de la violencia de género, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres.

Bajo la consigna nacional de rechazo al gobierno libertario, las manifestantes también expresaron críticas a las políticas del oficialismo, al que acusan de intentar desmantelar conquistas del movimiento feminista.

Durante la marcha se realizaron además intervenciones artísticas. Entre ellas, se destacó una media zamba en homenaje a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, a cargo del colectivo Cultura en Alerta Jujuy.