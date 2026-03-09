Catamarca: hallan más de cuatro kilos de marihuana en un micro que salió de Jujuy

Un cargamento de marihuana fue descubierto durante un control vehicular realizado en la provincia de Catamarca a un colectivo de larga distancia que había partido desde Jujuy.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional, junto con personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “Catamarca”, detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros que circulaba con itinerario Jujuy – Mendoza.

Al realizar una inspección minuciosa del rodado, los gendarmes detectaron irregularidades en el sector del baño, específicamente en el habitáculo del lavamanos. Ante la sospecha de la posible presencia de estupefacientes, solicitaron la colaboración del can antinarcóticos de la Policía de Catamarca.

El perro marcó inmediatamente el sector, confirmando la posible presencia de sustancias ilícitas. Posteriormente, los uniformados retiraron la estructura plástica que recubre el lavamanos y hallaron cuatro paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.

Tras las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, se procedió al secuestro del estupefaciente y se ordenó avanzar con las investigaciones para establecer la identidad del propietario de la droga.