Investigan a líder de "Sur Finanzas" por movilización ilegal

La justicia argentina puso bajo la lupa a Maximiliano Vallejo, presidente del grupo Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, tras detectarse una presunta maniobra ilegal que habría movido más de 6.000 millones de pesos sin justificación.

La información, revelada por Daniel Avellaneda en diálogo con Jonatan Viale en Pan y Circo (Radio Rivadavia), detalla que la investigación fue iniciada a partir de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que identificaron un esquema de transferencias irregulares que despertó fuertes sospechas por su magnitud y su complejidad.

Según el informe, el dinero fue enviado sin respaldo documental a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas, entre otros destinos. Parte de los fondos también habrían terminado en empresas creadas pocos meses antes, lo que refuerza la hipótesis de un mecanismo diseñado para fragmentar, dispersar y ocultar el origen y el destino real del capital.

La figura de Vallejo no solo está ligada al mundo financiero: también mantiene fuertes vínculos con el fútbol argentino. Avellaneda señaló que es hincha de Racing, posee un palco en el Cilindro, y aparece ligado a Raúl “Huevo” Escobar, ex jefe de la barra brava del club.

Además, Sur Finanzas figura como anunciante en diversas instituciones del fútbol local. “Tiene vínculos con Tapia y puso la publicidad en Platense, en Banfield, en Racing, también en la espalda”, detalló el periodista, lo que llevó a los investigadores a revisar si estas relaciones forman parte del circuito de movimientos sospechosos.

La justicia busca determinar si la trama financiera y los vínculos futbolísticos de Vallejo confluyen en un esquema de lavado o desvío de fondos. Mientras avanza la investigación, el caso promete tener un fuerte impacto tanto en el ámbito empresarial como en el deporte, donde los vínculos del presidente de Sur Finanzas comienzan a ser analizados con lupa.