 “El aumento que propuso el gobierno es de 18 mil pesos”

Los profesionales de la provincia se encuentran hoy realizando una jornada de propuesta en rechazo al aumento salarial del Gobierno de la provincia y lo consideran “insuficiente, discriminatorio y extorsivo”.

Nicolás Fernández secretario del gremio de Apuap en dialogo con la prensa dijo “en los hecho el aumento implica la suma de 18 mil pesos para los profesionales de Jujuy. 1 kilo de carne es lo que el Ejecutivo le ha propuesto a los profesionales de Jujuy como aumento salarial habiendo ya sufrid el congelamiento salarial porque no tuvimos ningún aumento en el mes de julio.”

Agregaron que es grave la pérdida de profesionales dentro de la administración pública y que debido a los bajos salarios son muchos los que están yendo de Jujuy a ejercer a otra provincia.

Las medidas de fuerza de Apuap continúan el jueves con abstención de tareas y retiro de los lugares de trabajo. Ese día en la peatonal Belgrano harán una radio abierta para dar a conocer la situación del sector. En el interior habrá actividades de difusión.