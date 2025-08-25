Un legado de compromiso en San Pedro

La comunidad educativa de la escuela N° 203 SS San Juan XXIII de San Pedro de Jujuy se unió para celebrar el 62° aniversario de la institución con una emotiva ceremonia. El evento conmemoró más de seis décadas de educación, formación y crecimiento en la comunidad.

La directora Adela Aramayo, quien ha sido parte de la escuela como alumna, docente y ahora directora, compartió un mensaje lleno de gratitud. "El cumpleaños de nuestra escuela es un recordatorio de que educar es dejar huellas en muchos corazones. Nos sentimos muy agradecidos de que confíen en nosotros como institución, lo cual nos impulsa a seguir brillando con mucho amor y compromiso". Sus palabras reflejaron el profundo vínculo que la une a la institución, a la que considera su segundo hogar.

EXPOSICIÓN

El festejo incluyó actividades especiales, como una expo de Juegos Matemáticos y actos en ambos turnos, reafirmando el compromiso de la escuela con una educación integral y creativa.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Región IV, padres y vecinos. Uno de los momentos más especiales fue la "ronda de prensa" organizada por los alumnos de sexto grado, quienes entrevistaron a docentes que han dejado una marca en la historia de la escuela, como Viviana Guerra, Susana Estremadoiro, Mabel Civarelo, Ana María Alvarado, Gladys Quiroz y la directora Adela Aramayo. Las docentes compartieron anécdotas y vivencias que recordaron el espíritu y la esencia de la institución. Además, la docente jubilada Susana Carrasco envió una emotiva carta que fue compartida con todos los asistentes.

STAND EN LAS GALERÍAS

La ceremonia también incluyó presentaciones artísticas, como versos dedicados al aniversario por las profesoras Alba Llanos y Blanca Akalla, y números de danza a cargo de alumnos de primero, quinto y sexto grado. La celebración culminó con el canto del feliz cumpleaños y el apagado de las velitas, un momento lleno de alegría y camaradería.

Varias exdirectoras y docentes dedicaron palabras a los alumnos, recordándoles la importancia de su formación y el valor de ser buenas personas. La supervisora de Nivel Primario, Viviana Guerra, pidió a los docentes que sigan cuidando a los niños: "Son nuestro tesoro, son el presente y futuro y deseo que, para ellos, se abran todas las puertas", expresó.

BAILE Y DESTREZAS | A CARGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA.

En tanto, la supervisora jubilada Susana Estremadoiro les aconsejó que todo lo que aprendan les sirva para "ser buenos profesionales, que puedan obtener buenos trabajos, pero sobre todo sean buenas personas". Finalmente la docente jubilada Mabel Civarelo les deseó que "sean felices, que disfruten a pleno esta etapa de su vida estudiando, formándose para ser personas de bien".

La escuela N° 203 SS San Juan XXIII fue fundada el 14 de agosto de 1963, cuando el Consejo General de Educación resolvió su nombre. El 20 de agosto se inauguró y bendijo su edificio. La primera inscripción se realizó el 24 de febrero de 1964 bajo la dirección de Rosario Osan de Adrover. Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 617 alumnos y un equipo de 51 docentes y 9 miembros del personal de maestranza, liderados por la directora Adela Aramayo.