Talleres venció por 3 a 0 a Deportivo Los Perales

Talleres se presentó en el "Fortín Gaucho" ayer por la tarde y con paciencia superó 3 a 0 a Los Perales.

El "expreso" anotó todos los goles del encuentro jugado en la capital jujeña, en el complemento, nunca se desesperó pese a terminar en empate en la parte inicial. El enfrentamiento correspondió a la fecha 4 del certamen Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

El primer tiempo del encuentro tuvo un Talleres que de a poco, con el correr de los minutos, se fue adueñando del balón y llevando a su rival a su campo.

El conjunto periqueño tuvo muchos avances claros pero no fue certero y por lo tanto no pudo romper el cero en el marcador.

Así las cosas, ambos equipos se fueron al descanso empatados en cero.

En el complemento, el dominio de Talleres continuó. A esta superioridad en el campo de juego se le sumó que llegaron los goles para poder sumar de a tres.

A los 7, el delantero del "expreso", Fabricio Borda Bossana, pateó un penal, el arquero rival le atajó el tiro pero en el rebote el atacante pudo introducir el balón en el arco y así se abrió el marcador.

Para colmo de males, luego de verse abajo en el marcador, Los Perales sufrió la expulsión de Palomo.

Sobre los 18, Franco Rodríguez aumentó diferencias para los visitantes que se pusieron 2 a 0 prácticamente liquidando el encuentro.

Para darle tinte de goleada a este victoria periqueña en San Salvador de Jujuy, a los 39, Álvaro Tejerina, que minutos antes había ingresado desde el banco de suplentes, anotó el tanto del 3 a 0.

Ese resultado no se movió y prácticamente sin dar tiempo de descuento, el árbitro Villegas pitó el final del duelo.

Los jugadores de Talleres consumada la victoria se abrazaron y se felicitaron en el centro del campo.

Mirando a lo que viene, en la fecha 5 del torneo Clausura, Talleres recibirá en el estadio "Plinio Zabala" de Perico a San Francisco mientras que Los Perales visitará en "La Tablada" a Cuyaya. Estos duelos se programarán próximamente.

Gran goleada de Malvinas por 6 a 0

MALVINAS | GANÓ AYER EN EL ESTADIO “LA TABLADA”.

Por un nuevo capítulo del Torneo Clausura, el cuarto, Malvinas goleó por 6 a 0 a Sportivo Palermo en un duelo que se jugó ayer en jornada dominical en el estadio “La Tablada”. Los goles de la tarde para la victoria de los “héroes” fueron convertidos por Axel Rivero (en dos oportunidades), Gastón Mamaní (en dos ocasiones) e Ignacio Cazón (por duplicado). Mirando a lo que viene, por la fecha 5, el próximo fin de semana, Malvinas se medirá con Atlético Gorriti y Palermo se verá las caras con Gimnasia y Esgrima. También en otro partido de ayer, en el estadio “Libero Bravo”, del barrio Mariano Moreno, en uno de los encuentros que dio cierre a la cuarta fecha del Clausura la Liga Jujeña, San Francisco derrotó por la mínima diferencia 1 a 0 a Atlético Palpalá.

El tanto de la victoria lo convirtió Gastón Azzulino. El futbolista Joaquín Severich vio la tarjeta roja en San Francisco. Mirando al horizonte tanto de capitalinos como de palpaleños, en la próxima fecha San Francisco jugará ante Talleres en Perico, mientras que Atlético Palpalá se enfrentará Universitario, los de la Unju llegan a este duelo luego de ganar el viernes por la noche en el estadio “La Tablada”.