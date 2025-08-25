¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Humahuaca

Realizaron exposición de artesanía local y gastronomía dulce

Con motivo de recordar el 23 de Agosto, se realizó un desfile de modas y degustación de alfajores.

Lunes, 25 de agosto de 2025 01:01
TRABAJO CONJUNTO | AUTORIDADES Y EMPRENDEDORES ARTESANALES HUMAHUAQUEÑOS.

La ciudad de Humahuaca recibió a los emprendedores de alfajores jujeños, en un evento que también estuvo acompañado por artesanos humahuaqueños y un desfile de moda estudiantil. El evento se realizó en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia, a las 15. Fue un ambiente festivo que incluyó música en vivo, desfiles de indumentaria, exposiciones y venta de productos.

La ciudad de Humahuaca recibió a los emprendedores de alfajores jujeños, en un evento que también estuvo acompañado por artesanos humahuaqueños y un desfile de moda estudiantil. El evento se realizó en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia, a las 15. Fue un ambiente festivo que incluyó música en vivo, desfiles de indumentaria, exposiciones y venta de productos.

"Ha sido una actividad linda en el marco del 23 de agosto", dijo el secretario de Turismo de la comuna, Alexis Bolívar. Seguidamente agradeció a los estudiantes, la familia de los artesanos, a los turistas, al personal, "y agradecer especialmente a la gente de El Carmen que también ha dado el sabor para esta tarde, toda la provincia unida en este evento tan lindo y ya estamos preparando la segunda Expo Monumento y Expo Tour", precisó.

La jornada fue organizada por la Intendencia de la Municipalidad de Humahuaca a cargo de Karina Paniagua junto la Secretaría de Turismo municipal, la Asociación de Artesanos Humahuaqueños y el Consejo de Emprendedores. "Queremos que vengan a Humahuaca a vivir experiencias inolvidables y descubrir la magia que tiene cada rinconcito de nuestras localidades con cerámica, frutos y muchas cosas más, como dice nuestro slogan 'Turismo todo el año' y mucho mejor si trabajamos entre instituciones para que estos eventos se lleven a cabo", expresó Paniagua.

A pesar del viento y el frío, locales y turistas pudieron disfrutar gran variedad de alfajores artesanales y conocer los productos que realizan los artesanos humahuaqueños.

 

