Desarticulan punto de venta de drogas en San Pedro tras allanamiento

En las primeras horas de la madrugada, efectivos de la UR2 de Infantería de la Policía provincial desarticularon un punto de venta y consumo de drogas en el barrio Santa Rosa. La intervención se produjo alrededor de las 03:20, luego de que un llamado al 911 reportara un automóvil en actitud sospechosa en la intersección de las calles Uruguay y Brasil.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres de 36 y 26 años en el interior del vehículo, quienes aparentaban estar bajo los efectos de estupefacientes. Ante la intentona de uno de ellos por obstaculizar el procedimiento, los oficiales procedieron a realizar una inspección.

Durante la revisión, hallaron varias bolsas y un cigarro conteniendo una sustancia de color verde y marrón, que por sus características organolépticas fue presumida como droga ilegal. Inmediatamente, se dio intervención a personal especializado de la División Narcotráfico, quien se hizo cargo de la escena y del secuestro de la evidencia.

Los dos individuos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.