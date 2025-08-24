Aguardan el inicio del juicio por la muerte de un hombre

El tercero y último de los casos repasados es el de Héctor René Flores, quien a los 76 años fue atropellado por una moto conducida por Jorge Javier Díaz en inmediaciones de la esquina de avenida Fascio y la calle Necochea la mañana del domingo 7 de abril de 2024. El motociclista que circulaba con 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), está imputado por supuesto "homicidio culposo agravado por encontrarse bajo los efectos del alcohol".

El incidente sucedió segundos después que Flores se bajó de un colectivo del servicio urbano de pasajeros y cruzaba la avenida. La víctima, que resultó gravemente herida, fue trasladada de inmediato por una ambulancia hasta el hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital. Allí fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal más hematoma en la región frontal y fractura expuesta de la pierna izquierda. A raíz de su estado crítico, el hombre permaneció en terapia intensiva hasta que perdió la vida horas más tarde, por la noche.

"Que vaya preso, yo no pido nada más que eso. Que pague por la vida de mi papá. No quiero dos ni tres años porque mi papá tenía mucha vida por delante y en dos o tres años no va a pagar nada. Quiero que tenga una pena ejemplar". Las palabras son un reclamo de justicia y le pertenecen a Fernanda Flores.

Con respecto al trágico hecho, el sujeto que manejaba una moto marca Zanella XR de 150 cc de cilindrada, tras impactar con la víctima perdió la estabilidad y cayó sobre la cinta asfáltica. De inmediato arribó un efectivo policial que se encontraba realizando una guardia a los pocos metros y lo retuvo hasta la llegada de más agentes.

Además, el personal de Seguridad Vial le practicó el control de alcoholemia, el cual dio positivo en 1,51 g/l. A raíz de los hechos relatados, Jorge Javier Díaz, el único imputado, en ese momento quedó detenido. No obstante, horas más tarde recuperó su libertad hasta el día de la fecha.

La causa

La familia Flores es asesorada legalmente por Carlos Sebastián Espada, quien dialogó con El Tribuno de Jujuy acerca de la situación en la cual se encuentra la causa. "El 14 de marzo de este año se llevó adelante la audiencia de control de acusación en donde quedó formalizada la acusación que realizó la Fiscalía", explicó el letrado. Sin embargo, no hubo más novedades tras lo mencionado.