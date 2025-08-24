¿Un vehículo de una civilización extraterrestre acecha a la Tierra?

En los últimos años -más precisamente desde los tiempos de la pandemia- se ha puesto de moda anunciar el descubrimiento de supuestos navíos construidos en otros mundos internándose en el Sistema Solar y aproximándose a la Tierra.

Por supuesto, quienes hacen esos anuncios siempre se han cuidado de usar los verbos en potencial. "Podría." "Sería." "Ocurriría." Que es una habitual manera para hacer un anuncio rimbombante y, a la vez, dar a entender que lo que se está comentando puede no tener el menor fundamento. Y esto es lo que sucede, ahora, con este objeto astronómico bautizado 31/Atlas que -claramente- tiene todas las características de uno de los tantos asteroides que orbitan entre los planetas Marte y Júpiter. Máxime cuando se señala que sería "posiblemente hostil". Es decir, una vez más la peregrina, constante e imaginaria ilusión de que civilizaciones de otros mundos llegan a estos lares para atacarnos, destruirnos y adueñarse de la Tierra. Claro, como si este planeta tuviera alguna característica tan singular que lo hace de especial interés para civilizaciones capacitadas para recorrer el espacio interestelar.

Este enfoque merece ser atendido desde los conocimientos de la Psicología; sobre todo del legado de Carl Gustav Jung, cuando menciona el Arquetipo del Niño Eterno. Imaginar que seres de otros mundos vienen en busca de adueñarse de la Tierra sólo puede caber en mentes infantiles y remitirse a manifestaciones del psiquismo inconsciente.

Quien ha hecho la afirmación de que 31/Atlas habría (siempre el verbo en potencial) de ser no un objeto cósmico natural sino un aparato creado y guiado por entidades inteligentes de otros mundos y -hasta- posible enemigo de los terrestres, es el físico teórico especializado en astrofísica y cosmobiología Abi Loeb.

El mismo que en el año 2018 atrajo la atención de los medios de comunicación al sugerir que habría una nave extraterrestre recorriendo nuestro Sistema Solar. Sostuvo esos dichos basándose en la observación de un comportamiento nada habitual del objeto interestelar que se conoce con el nombre de Oumuamua. Con el tiempo, los astrónomos y astrofísicos pudieron determinar que se trata de un objeto cósmico de características peculiares, pero totalmente natural y que nada tiene de manufactura realizada por civilizaciones de otros mundos.

Lo concreto es que, como ya lo ha señalado la Nasa el objeto al que ahora se le quiere atribuir un origen artificial, bautizado como 31/Atlas es una formación natural que habrá de tener su punto más cercano al Sol el venidero 30 de octubre. Estará a 209 millones de kilómetros. En su máximo acercamiento a la Tierra estará a unos 240 millones de kilómetros. De manera que tampoco hay posibilidad de que impacte con nosotros. Un objeto más de los miles de millones que hay en el Universo de gran interés para estudios astronómicos, pero sin ningún vínculo con humanidades nacidas en otros sistemas solares.

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, historiador y parapsicólogo. Autor de "¿Qué hay detrás de los Ovnis?" y "Ovnis, los documentos secretos de los astronautas". www.antoniolasheras.com.