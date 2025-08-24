¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Hoy, alerta por viento en la Puna

Advertencia de nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional.

Domingo, 24 de agosto de 2025 01:04
TEMPORAL | UNA DENSA NUBE DE TIERRA REDUJO LA VISIBILIDAD SOBRE EL RÍO GRANDE EN LA CIUDAD CAPITAL.

La alerta amarilla por viento zonda, comúnmente llamado viento norte en Jujuy, rige hasta hoy en la región de la Puna por lo que se insta a tomar los recaudos necesarios ante el fenómeno.

La alerta amarilla por viento zonda, comúnmente llamado viento norte en Jujuy, rige hasta hoy en la región de la Puna por lo que se insta a tomar los recaudos necesarios ante el fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que prevé para horas de la tarde, y que rige para la Puna de Cochinoca, de Humahuaca, de Rinconada, de Santa Catalina, de Tilcara, de Tumbaya y Yavi.

El color referencia que el área podrá ser afectada por viento con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera puntual.

Y advierte que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por eso, dese la entidad oficial aconsejan asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos bajo los árboles y mantener cerrada las viviendas de la manera más hermética posible.

Y en caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Para el resto de las regiones de la provincia no se registraban advertencias al cierre de esta edición. En San Salvador de Jujuy se espera para hoy una máxima de 17° y una mínima de 1° y para mañana, un significativo ascenso de la temperatura dado que la máxima aumentará a 22° y la mínima a 8°.

 

