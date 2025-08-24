“Entretelones”, teatro tucumano en El Pasillo

Se presentará en Jujuy, "Entretelones", una obra escrita por el reconocido dramaturgo tucumano Manuel Maccarini, y protagonizada por Federico "Indio" Armanini y Mario Ramírez, bajo la dirección del maestro Jorge de Lassaletta. La cita es el próximo 6 de septiembre a las 21, en el teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

La gran propuesta combina con maestría actuación, música en vivo, danza y el encanto nostálgico del radioteatro.

"Entretelones" recorre con agudeza y humor la historia de una pequeña compañía radioteatral. Transcurre hacia 1950, en plena gira de la Compañía Radioteatral de Javier Sultán por el interior del país, presentando el clásico Don Juan al galope. Sin embargo, una serie de enredos amorosos sacuden la rutina: Don Sultán, poseído por su personaje, ha conquistado a las tres actrices del elenco, que, al descubrir la verdad, abandonan la compañía.

Desde ese serio conflicto, se despliega una trama original y desbordante de teatralidad: para cumplir con sus compromisos, Don Sultán entrena a su discípulo en el arte de encarnar a la mujer ausente. Esta transformación culmina en una gran escena, donde ambos intérpretes resuelven el destino de la compañía sellando una insólita y brillante dupla escénica.

Lo que sigue es un acto de supervivencia escénica: dos hombres deben reinventar el gran elenco, reinventarse a sí mismos, y reencarnar el espectáculo. En esa transformación se funden la danza, el radioteatro y el teatro dentro del teatro, en un homenaje desbordante a la escena como territorio de juego, de verdad, de fuga y de revelación.

Con asistencia y producción de Sebastián Torasso, la obra cuenta con música original compuesta por Pablo Santi y coreografías de Alejandra Martínez.

La obra "Entretelones" promete una velada única, cargada de talento y de la energía viva del Teatro El Pasillo que espera una gran concurrencia del público local.