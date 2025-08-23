¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23 de Agosto
Éxodo Jujeño

Alto Comedero vive el desfile por el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño

Desde las primeras horas de la mañana, la avenida Forestal en Alto Comedero se convirtió en escenario del tradicional desfile cívico, militar y gaucho, en conmemoración del 213° aniversario del Éxodo Jujeño, una de las gestas más importantes de la historia argentina.

Sabado, 23 de agosto de 2025 10:35

La jornada comenzó con el acto protocolar en Plaza Belgrano, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica.

La jornada comenzó con el acto protocolar en Plaza Belgrano, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica.

“Conmemorando la gesta heroica por aquellos jujeños que lo dejaron todo, en pos de la libertad y del país “. Recalco la importancia de recordar lo que hicieron aquel 23 de Agosto, “Hay que hacer sacrificios en pos de la libertad y el progreso, pensarlo todos los días no solo los 23 de agosto sino recordarlo siempre lo que significó el sacrificio”, expresó.

“Hay que llevar a que se conozca en todo el país las luchas y sacrificios ocurridos en Jujuy”, “Imitar todos los días ese ejemplo “,Concluyó.

El acto incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, una invocación religiosa, la colocación de ofrendas florales, el Toque de Silencio, palabras alusivas y el Himno al Éxodo Jujeño.

En Alto Comedero, la celebración continúa con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y asociaciones gauchas. El desfile gaucho dará inicio al mediodía a partir de las 12 horas, con cientos de jinetes que rendirán homenaje a los héroes de 1812.

La ciudad se viste de tradición y patriotismo para recordar que el Éxodo Jujeño fue un sacrificio colectivo en pos de la libertad.

