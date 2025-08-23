¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
23 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro
Colegio de Arquitectos
Localidad de El Piquete
Incendios en Jujuy
Ruta Nacional Nº66
Elecciones 2025
Martín Rappallini
Liga Jujeña
Barrio Chijra
Aniversario del Éxodo jujeño
San Pedro
Colegio de Arquitectos
Localidad de El Piquete
Incendios en Jujuy
Ruta Nacional Nº66
Elecciones 2025
Martín Rappallini
Liga Jujeña
Barrio Chijra
Aniversario del Éxodo jujeño

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

La obra de la Casa de la Cultura avanzó un 65%

Prevén su finalización para el mes de octubre. Habrá visitas guiadas.

Luis Beltran

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
AVANCE DE OBRA | UN ESPACIO VALORADO POR LA COMUNIDAD

Avanzan satisfactoriamente las obras de la flamante Casa de la Cultura Municipal, ubicada en pleno centro de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Avanzan satisfactoriamente las obras de la flamante Casa de la Cultura Municipal, ubicada en pleno centro de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

La labor que se lleva a cabo en el lugar, efectuada con mano de obra, maquinaria y recursos propios del municipio quiaqueño, implica la búsqueda de un espacio destinado al fomento de actividades culturales locales y regionales.

El ingeniero Emanuel Churquina, de Obras Públicas, destacó que actualmente se encuentran en la etapa de encadenado de la segunda planta, proceso que prevé completarse durante la presente semana.

Por otra parte, señaló que, "uno de los espacios con mayor progreso es el anfiteatro, donde ya se trabaja en la obra fina y colocación de pisos. También, en el área destinada a la radio municipal y al sector de prensa se concretaron tareas de revoque y piso, lo que marca un avance cercano al 65% de la obra en su totalidad", subrayó.

Desde la próxima semana se iniciarán visitas guiadas dirigidas especialmente a estudiantes de escuelas técnicas y de minería, también de vecinos interesados en conocer la magnitud de la obra.

Estas visitas se realizarán los lunes y miércoles en dos turnos: de 11 a 12 y de 16 a 17, con el objetivo de acercar a la comunidad el valor arquitectónico y social del Centro Cultural, largamente anhelado por los vecinos quiaqueños.

Se trata de una de las obras más emblemáticas que se están haciendo en la ciudad, y que dio inicio recientemente y está previsto culminen en octubre, después de tanto tiempo de abandono, por lo que su conclusión implicará la recuperación de un espacio de inmenso valor patrimonial, arquitectónico y cultural para la ciudad.

Una vez finalizada la Casa de la Cultura funcionará como sede de dependencias municipales y también como un lugar protocolar para recibir personalidades en la ciudad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD