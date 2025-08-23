La obra de la Casa de la Cultura avanzó un 65%

Avanzan satisfactoriamente las obras de la flamante Casa de la Cultura Municipal, ubicada en pleno centro de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Avanzan satisfactoriamente las obras de la flamante Casa de la Cultura Municipal, ubicada en pleno centro de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

La labor que se lleva a cabo en el lugar, efectuada con mano de obra, maquinaria y recursos propios del municipio quiaqueño, implica la búsqueda de un espacio destinado al fomento de actividades culturales locales y regionales.

El ingeniero Emanuel Churquina, de Obras Públicas, destacó que actualmente se encuentran en la etapa de encadenado de la segunda planta, proceso que prevé completarse durante la presente semana.

Por otra parte, señaló que, "uno de los espacios con mayor progreso es el anfiteatro, donde ya se trabaja en la obra fina y colocación de pisos. También, en el área destinada a la radio municipal y al sector de prensa se concretaron tareas de revoque y piso, lo que marca un avance cercano al 65% de la obra en su totalidad", subrayó.

Desde la próxima semana se iniciarán visitas guiadas dirigidas especialmente a estudiantes de escuelas técnicas y de minería, también de vecinos interesados en conocer la magnitud de la obra.

Estas visitas se realizarán los lunes y miércoles en dos turnos: de 11 a 12 y de 16 a 17, con el objetivo de acercar a la comunidad el valor arquitectónico y social del Centro Cultural, largamente anhelado por los vecinos quiaqueños.

Se trata de una de las obras más emblemáticas que se están haciendo en la ciudad, y que dio inicio recientemente y está previsto culminen en octubre, después de tanto tiempo de abandono, por lo que su conclusión implicará la recuperación de un espacio de inmenso valor patrimonial, arquitectónico y cultural para la ciudad.

Una vez finalizada la Casa de la Cultura funcionará como sede de dependencias municipales y también como un lugar protocolar para recibir personalidades en la ciudad.