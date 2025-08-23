Festival de la comida regional en los “Hornitos 2025”

Desde ayer y hasta mañana, el Centro Cultural "Manuel Belgrano" es el escenario de una de las celebraciones más esperadas por los jujeños, donde se combinan la gastronomía regional, la danza y la música popular en el marco de los homenajes al Éxodo Jujeño, que organiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Desde ayer y hasta mañana, el Centro Cultural "Manuel Belgrano" es el escenario de una de las celebraciones más esperadas por los jujeños, donde se combinan la gastronomía regional, la danza y la música popular en el marco de los homenajes al Éxodo Jujeño, que organiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Las entradas para la nueva edición de los Hornitos, podes adquirirlas a través de www.sansalvadordejujuy.gob.ar, de manera digital a $8.000 y $10.000 en puerta.

Programación

Anoche posterior a la Marcha Evocativa por la calles de la ciudad, dio inicio los ya tradicionales "Hornitos 2025" en explanada del centro cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes) con una cartelera de grandes artistas, números de ballets y una oferta gastronómica de platos regionales.

Hoy la jornada será desde el mediodía hasta las 19, con entrada libre y gratuita.

En el escenario estarán Los Norteños, Ballet "Mudanzas de Fuego", Albahaca, Los Luceros, Gustavo Llanes, Los del Pial, Jujeñas, Hermanos Quiquiza (Ganadores Pre Hornitos 2025).

En tanto que para la noche, de 21 a 4, es con entraga paga.

Gran despliegue con Norma de América, Néstor Garnica, Dani Salas, Daniel Vedia, Jesy Carrasco, Ballet Runakuna Wiñay, Mensajeros Folk, Chango García, Copleros, Lokallas, Obama, La Huella Folk (Ganador Pre Hornitos 2025).

En tanto mañana domingo 24 de agosto, será de 12 a 19, con entrada libre y gratuita.

Cierre a lo grande con Elena Mattos, Zencerro, Designios, Achalay, Marcelo Madrid, Nuevo Rumbo, Milagros Fassola, Carnavaleros, Juan Muñoz, Takiris, Ballet Corazón Cautivo y Santino Vargas (Ganador Pre Hornitos 2025).

Los "Hornitos 2025" los espera en el centro cultural "Manuel Belgrano", ubicado en General Justo José de Urquiza 410.

Las entradas podrán adquirilas con descuento en www.sansalvadordejujuy.gob.ar.