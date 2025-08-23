¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23 de Agosto, Jujuy, Argentina
Barrio Chijra

Enfrentó a su agresor con un palo de escoba

La mujer manifestó en la denunciaque teme por su vida.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
CALLE AMAPOLAS | DONDE SE REGISTRÓ EL VIOLENTO HECHO.

Una mujer de 30 años que era brutalmente agredida con golpes de puños y patadas por parte de su expareja, se defendió con un palo de escoba, alcanzó a herir a su atacante y manifestó que teme por su vida.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario supo que el hecho se registró días atrás en un departamento del calle Amapolas del barrio Chijra de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un hombre empezó a golpear la puerta para que su expareja le abriera y debido a las amenazas que este imponía y los ruidos que ocasionaba, la víctima accedió.

El inculpado empezó con las agresiones físicas, con golpes de puños y patadas, hasta que en un momento, la víctima tomó un palo de escoba y se defendió, provocándole heridas al violento sujeto, quien se retiró del lugar amenazando de muerte a la mujer.

La joven solicitó una medida de restricción perimetral, manifestando que teme por su vida.

 

