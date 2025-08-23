El Colegio de Arquitectos de Jujuy celebró 40 años

El Colegio de Arquitectos de Jujuy conmemoró 40 años de vida institucional con un acto protocolar que incluyó el descubrimiento de una placa, un brindis y un espacio de encuentro entre colegas del que participó el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, autoridades provinciales, municipales y referentes de la profesión.

El Colegio de Arquitectos de Jujuy conmemoró 40 años de vida institucional con un acto protocolar que incluyó el descubrimiento de una placa, un brindis y un espacio de encuentro entre colegas del que participó el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, autoridades provinciales, municipales y referentes de la profesión.

Jorge recordó su paso por la institución: "Yo fui el segundo presidente que tuvo el Colegio, sucedí a Héctor Pedro Ramos, un gran presidente. En esa etapa comenzamos un tiempo muy productivo para la entidad, que siempre fue necesaria no solo para la matrícula de arquitectos, sino también para la construcción del Estado. El Colegio estuvo presente en grandes debates y proyectos como la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, la elaboración de códigos ambientales y de verificación, y en el desarrollo urbanístico de San Salvador y de otras ciudades de la provincia", señaló.

En tanto, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Elena Bardi, expresó la emoción de celebrar este aniversario: "Hoy es un día muy especial. El trabajo de los colegas a lo largo de estos años fue increíble, siempre con un fuerte lazo con la comunidad. Es una fiesta poder compartir este presente, junto a varios integrantes del primer consejo directivo como el intendente Jorge, Nano Rosenbluth, Jaime Hoffman y Horacio Sadir, entre otros, que allanaron el camino para que hoy sigamos construyendo juntos".

El Concejo Deliberante, a través de Lisandro Aguiar, estuvo presente en la celebración a donde llevó una minuta de declaración.