Asaltaron a una mujer a la salida de un banco

Una mujer fue interceptada por "motochorros" que la asaltaron luego de salir de una sucursal bancaria, en la cual había retirado una suma de dinero, en un hecho ocurrido en el centro de la ciudad de San Pedro. La denunciante refirió en la Seccional 9° que le sustrajeron una cartera con dinero y un teléfono celular, entre otras pertenencias.

El ilícito tuvo lugar cuando por la mañana la víctima concurrió a un banco ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, del centro sampedreño.

En esas circunstancias, alrededor de las 9.30 luego de retirar un monto de dinero la mujer salió de la entidad y caminó algunos metros hacia su motovehículo, que estaba encadenada por cuestiones de seguridad.

Fue entonces que en un momento la damnificada se agachó para sacarle la cadena a una de las ruedas que la sujetaba a un poste. Esos segundos de distracción fueron aprovechados por un sujeto que tironeó con fuerza de la cartera que tenía colocada la mujer en uno de sus hombros.

De esta manera, el hombre le quitó la pertenencia, corrió algunos metros hasta donde estaba un cómplice a bordo de una moto para subirse y escapar.

Tras esto, la víctima se dirigió a la Seccional 9°, ubicada a cuatro cuadras del escenario del ilícito, en donde denunció lo ocurrido. Además, ante los agentes aseguró que dentro de la cartera robada tenía la suma de 430 mil pesos, un teléfono celular, el DNI y una tarjeta de crédito.