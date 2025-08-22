Toda la provincia bajo alerta amarilla por vientos

El Servicio Meterorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Puna de Susques, Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

El Servicio Meterorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Puna de Susques, Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Asimismo la alerta por viento zonda rige para las zonas de Brand El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

Frente a este escenario, las autoridades remarcan la necesidad de mantenerse informados y adoptar precauciones especialmente en los grupos más vulnerables, como personas mayores, niños y quienes padecen afecciones respiratorias o cardíacas. Y recomiendan una hidratación constante y contar con la medicación habitual, en el caso de enfermedades crónicas.

También aconsejan aislar los hogares lo mejor posible para evitar el ingreso del aire seco y caliente. Para esto se pueden usar trapos húmedos en ventanas y rendijas, además de mantener la humedad en los interiores rociando pisos y paredes con agua.

El viento Zonda arrastra gran cantidad de polvo, por lo que se sugiere evitar su inhalación, proteger los ojos y no tener contacto con superficies metálicas que podrían provocar descargas estáticas. Además se pide extremar los cuidados en la vía pública, donde el viento puede desprender ramas, chapas u otros objetos, generando así riesgos tanto para peatones como para automovilistas.

Finalmente se destaca el riesgo de incendios, ya que la sequedad del ambiente favorece la propagación del fuego. Por esta razón se recomienda evitar el uso de materiales inflamables, no realizar quemas y asegurarse de apagar completamente cigarrillos o brasas antes de descartarlos.

En cuanto a la capital la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 33 °C.