El hospital “Pablo Soria” cumple hoy 65 años

En el marco del 65° aniversario de creación del hospital "Pablo Soria" hoy se inaugurará la guardia central durante una ceremonia protocolar en la que también se entregarán reconocimientos al personal en actividad, jubilados y familiares de empleados fallecidos.

El acto se iniciará a las 9, en la puerta principal, con la entrada de Banderas de ceremonia, posterior izamiento de los pabellones patrios y entonación del Himno Nacional Argentino.

A continuación se colocarán ofrendas florales en la memoria de Pablo Soria y trabajadores del nosocomio fallecidos. Luego de un minuto de silencio, se escucharán palabras de la directora y bendición a cargo del capellán Rubén Toconás.

Tras el retiro de las Banderas, los presentes cantarán el feliz cumpleaños y se inaugurará la guardia central.

A las 11, en el playón del hospital, está prevista la entrega de reconocimientos a quienes cumplieron 25 y 30 años de servicios en el nosocomio, al igual que a jubilados y familiares de trabajadores fallecidos.

A las 12 será la fiesta aniversario con la presentación de mesas y actuación de grupos musicales.

El cierre de los festejos se llevará a cabo el 30 próximo en el espacio verde del parque San Martín ubicado al frente de la guardia. Allí se desarrollará una jornada fit, es decir ejercicios enfocados en el bienestar físico, y habrá snack saludables.

El personal del Departamento de Enfermería tomará la presión a los interesados; mientras que el de Educación para la Salud hará test rápidos de VIH y sífilis.

También se entregarán premios a los ganadores de las olimpiadas organizadas oportunamente para celebrar el 65° aniversario de creación del hospital "Pablo Soria".