Con recorrido céntrico hoy se hace la 70º Marcha Evocativa

El amor por el suelo jujeño, las luchas y sacrificios de su gente durante la gesta independentista de 1812 se acrecentarán hoy en la 70º Marcha Evocativa organizada por la Asociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño", entidad que transita el 80º aniversario de fundación. El recorrido volverá a las calles céntricas, debido a que el cauce del Xibi Xibi no pudo reacondicionarse tras las últimas crecidas, por lo cual se implementará un operativo de tránsito desde las 17.

En Tilcara a las 18 concentrarán en avenida Costanera, a las 19 la quema simbólica y a las 22 Pachamama en la plaza central.

Se suma otra fecha importante porque se cumplen 213 años de la creación de la Caballería Gaucha por orden del General Manuel Belgrano, "que se compone con Los Decididos del Norte, Los Decididos de Jujuy, hijos de familias jujeñas que tenían sus caballos y salían con sus propias armas; el primer capitán fue el mismo General Belgrano. Se formó antes de que Güemes comience a combatir en las tierras del Norte. Es un orgullo más que tiene Jujuy", explicó el presidente de la Asociación Gaucha Jujeña, Edgar Gallo Mendoza.

La concentración de todos los participantes será a partir de las 17 en la avenida Córdoba, entre Yaraví y Martín Fierro. Con partida, puntual, a las 19 recorriendo Córdoba, Salta, Urquiza, Canónigo Gorriti, hasta el puente Gorriti. Tras la lectura del bando y quema de la ciudad que estará ubicada en el río -entre puentes Gorriti y Azurduy- desconcentrarán sobre Jorge Newbery.

Los organizadores estiman que el pasaje gaucho por las calles capitalinas tendrá una duración de una hora y media o dos como máximo.

Para quienes no lo sepan, Gallo Mendoza, recordó que "traten de no apurar a los caballos, no los hagan galopar en el asfalto porque se pone resbaloso para el caballo". Y tomar todos los cuidados porque los equinos se pueden poner nerviosos ante la gran cantidad de gente, de otros animales e incluso de mascotas que suelen llevar quienes marchan a pie.

En esta oportunidad la Asociación llevará 3 de sus antiquísimas carretas que fueron reparadas con gran esfuerzo institucional y que el resto del año forman parte de su Paseo de las Carretas. Además agradecieron al GAM5 la predisposición para prestarles los mulares.

Pueden formar parte todos los interesados pero solicitan que tengan ropa acorde a la época, sea alpargatas, botas, un poncho -en lo posible el marrón, jujeño- y una actitud acorde a una conmemoración de un pueblo que abandonó todo para que la Patria sea libre. Y está el pedido de que traten de no consumir bebidas alcohólicas.

Tránsito realizará cortes de tránsito desde las 17, de acuerdo al avance de la marcha; y se desviará el transporte público desde las 19.

El desfile por el 23 de Agosto se hará mañana en la avenida Forestal de Alto Comedero y esperan como invitadas a agrupaciones de Salta, Tucumán y una de Tarija (Bolivia).

También en Palpalá

En Palpalá el municipio local y el Centro Vecinal del barrio 23 de Agosto organizaron dos jornadas de festejo, dando inicio hoy a partir de las 19.30 con la marcha evocativa y la serenata. Mañana, a partir de las 9.30, se concretará el acto protocolar, finalizando con un desfile en avenida Belgrano. Hoy desde las 19.30 invitaron a toda la ciudadanía de Palpalá a sumarse a la marcha evocativa desde la plaza del barrio 23 de Agosto, recorriendo avenida Belgrano hasta el matadero y regreso al punto de partida. Alrededor de las 21.30 dará inicio la serenata en el polideportivo del barrio, donde se presentarán grupos musicales.

Y en San Antonio

El pueblo sanantoneño invitó hoy a la mejor recreación de la ciudad simbólica de la provincia. A las 16 habrá mateada y juegos tradicionales, a las 17 concentración del pueblo de 1812 en avenida 21 de Septiembre, a las 18 inicio de la marcha por 21 de Septiembre, Sarmiento, plaza San Martín, barrio Guillermo Snopek hasta la ciudad simbólica. A las 19 espectáculos folclóricos y patio gastronómico, acto central a las 0, lectura del bando, Himno y a las 0.30 quema de los ranchos.