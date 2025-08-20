¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Agosto
Tendencia

Majo Martino ganó la Quiniela

La panelista de "Sálvese Quien Pueda" contó que soñó con un número y lo jugó.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 12:34



Majo Martino sorprendió a sus compañeros de "Sálvese Quien Pueda" al contar que había ganado la Quiniela gracias a un sueño revelador.

“El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, contó la panelista.

Majo llevó el cartón para mostrarle a Yanina Latorre que era cierto su relato. La periodista invirtió $2.000 y ganó $1.200.000.

“Hay que estar atento a las señales”, alertó Martino, muy feliz por haber escuchado a su intuición y hacerse acreedora del premio.

