Detenido con pedido de captura por violencia de género

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 28 años que tenía pedido de captura por una causa de violencia de género en la ciudad de Palpalá. El sospechoso fue encontrado en la vía pública tras el alerta de los vecinos que lo vieron merodeando por las calles del barrio Santa Bárbara A, por lo cual fue trasladado a la Seccional 51°.

La aprehensión ocurrió el pasado jueves, cuando por la madrugada los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la unidad Regional 8 acudieron al aviso de un vecino del mencionado sector barrial palpaleño.

En esas circunstancias, alrededor de las 2.10 una comisión policial llegó hasta un tramo de la calle Providencia tras las sospechas suscitadas en los vecinos por la presencia del sujeto.

Así fue cómo los efectivos, una vez individualizado el inculpado, lo entrevistaron para saber qué hacía por el lugar. No obstante, el hombre no supo justificar su presencia en el lugar, sino que dio versiones contradictorias. Al ser interceptado, en primer lugar el sospechoso aseguró haber sido víctima de un intento de robo y solicitó agua en una vivienda, pero el propietario del inmueble desmintió el contacto, confirmando que él mismo había solicitado la presencia policial por seguridad.

Tras esto, el personal policial consultó la identidad del sujeto en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). De esta manera, se pudo saber que el sospechoso tenía pedido de captura por una causa relacionada a delitos de lesiones leves, violación de domicilio y violencia de género, emitido el martes pasado.

Por esa razón el sujeto fue detenido y trasladado a la Seccional 51°, para luego notificar a la Justicia provincial de la aprehensión del prófugo, quien quedó alojado en la dependencia.