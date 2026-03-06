Jujuy Básquet dejó escapar una victoria asegurada y cayó ante Suardi

Por la vigésimo octava fecha de la Conferencia Norte, Jujuy Básquet sufrió un duro golpe en su estadio "Federación" al perder 87 a 84 frente a Sportivo Suardi. El conjunto dirigido por Guillermo Tasso dominó gran parte del juego, llegando a sacar una diferencia de 16 puntos en el tercer cuarto, pero una vez más falló en la resolución del partido y permitió la reacción visitante en los instantes decisivos.

El encuentro, controlado por los árbitros Fabio Alaniz y Andrés Barbarini, mostró a un Jujuy Básquet intenso desde el arranque. Con un parcial inicial de 4-0 y un primer cuarto sólido, los locales se impusieron 29-23 gracias a la efectividad de Ibarra desde el perímetro. En el segundo segmento, la defensa jujeña se consolidó y, con un destacado trabajo de Roveres en la pintura, lograron estirar la ventaja para irse al descanso largo 47-36 arriba.

La máxima diferencia llegaría en el tercer período, cuando Jujuy Básquet alcanzó los 16 puntos de ventaja. Sin embargo, el equipo comenzó a mostrar fisuras. Malas decisiones ofensivas y dos pérdidas consecutivas de Marini fueron aprovechadas por la visita para acortar distancias. Pablo Martínez (figura de la noche con 21 puntos) sostuvo a Suardi en el partido, permitiendo que los santafesinos se mantuvieran vivos y llegaran al último cuarto abajo por solo seis (66-60).

El epílogo fue un calco de otras noches amargas para el "Cóndor". Con falta de puntería en ambos lados, Suardi golpeó en el momento justo. A poco más de dos minutos del final, Milton Vittar puso a su equipo a solo dos puntos (79-77). La endeble defensa local no pudo contener la arremetida visitante: Calderón apareció con un triple clave para estirar la ventaja y, aunque Stheli intentó la heroica con un triple que descontó para poner el tablero 84-85, no fue suficiente. Sobre la chicharra, Sportivo Suardi selló su octava victoria consecutiva por 87-84, aprovechando la falta de carácter de un Jujuy Básquet que vio cómo se le escapó un triunfo que parecía tener en el bolsillo.

Lo que viene

El "Cóndor" no tendrá tiempo para lamentos. Este sábado desde las 20.30, volverá a presentarse en el estadio "Federación" para enfrentar a Santa Paula de Gálvez en un nuevo compromiso por la fecha 29, con la obligación de recuperarse y dejar atrás esta dolorosa caída.