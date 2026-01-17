Milei pasó por Jesús María y cantó con el Chaqueño Palavecino

El presidente Javier Milei asistió a la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María y subió al escenario para entonar estrofas de “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como “un grande”.

De esta manera, un festival como aquellos que criticaba fue el escenario para que tome un baño de popularidad. La noche más taquillera de la 60° edición del festival mostró tribunas llenas y un importante operativo de seguridad ante la llegada del primer mandatario.

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”. Asimismo, dijo sobre el evento: “Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Desde la platea le hizo un pedido especial al artista: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? ‘Amor salvaje’”.

Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse inicialmente alegando que “no le da el piné” y que él es un “amateur” al lado del folclorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico —quien le recordó su pasado rockero y cantando temas de Leonardo Favio—, Milei subió al escenario.

Finalmente, el mandatario cantó el estribillo y el puente del clásico del folklore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: “¡Bien! Aprobado”.

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017). Aunque sus predecesores no probaron suerte en el escenario.

No todas fueron sonrisas ante la llegada del presidente a la provincia. Es que 23 gremios estatales están desarrollando una estrategia de protesta y visibilización conjunta ante la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno provincial, que aumenta los aportes de los trabajadores del sector público ante el déficit color rojo furioso que muestra la Caja de Jubilaciones de Córdoba, una de las que no transfirió su sistema previsional a la Nación. La Provincia reclama que ese déficit es, en gran parte, por la multimillonaria deuda que el gobierno central tiene con la caja y venía reclamando que los gremios también dirigieran sus quejas a la Nación.