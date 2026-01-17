Colonia de verano para los más chicos en el "Jorge Solís" de Chijra

Pequeños niños disfrutan de la nueva propuesta de colonia de vacaciones en el Multiespacio “Jorge Solis” del barrio Chijra, una iniciativa pensada especialmente para los más pequeños, que por su edad no pueden participar en la colonia tradicional. Esta propuesta ofrece un espacio cuidado, con personal capacitado y actividades acordes a su desarrollo, promoviendo el juego, la recreación y el aprendizaje.

Durante una visita al CPV Chijra, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, explicó, “se trata de una propuesta pensada especialmente para los más pequeños, niñas y niños de entre 4 y 6 años, quienes por su corta edad no pueden participar de la colonia de vacaciones tradicional. La iniciativa garantiza un espacio adecuado, con cuidados específicos y actividades acordes, apostando además a la descentralización a través de su desarrollo en el Multiespacio y CPV de Chijra”.

Detalló además “es un espacio pensado y acondicionado especialmente para recibir a los más chiquitos, con el personal capacitado para brindarles contención, cuidado y diversión, para disfrutar del verano y promoviendo derechos, hábitos saludables, trabajando de manera articulada con las familias”.

Presente en el CPV Chijra, la directora de Proyección Educativa, Agustina Pauloni explicó, “la colonia se concibe como un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación destinado a niños y niñas de entre 4 y 6 años, aprovechando al máximo los espacios que ofrece el CPV de Chijra, distribuidos en tres áreas principales”.

En este sentido, detalló Pauloni “uno de ellos es la cancha de césped sintético, donde los más pequeños pueden realizar actividades deportivas al aire libre, en contacto con la naturaleza y desarrollando habilidades motrices en un entorno cuidado y seguro”.

Prosiguió, “también está el espacio techado del CPV que permite desarrollar actividades artísticas y lúdicas, brindando un entorno cómodo y seguro para los días de mayor calor o lluvia. La idea central es que los niños y niñas puedan encontrarse, jugar, expresarse y disfrutar plenamente de sus vacaciones”

Por su parte, Cristian Cachi, administrador del CPV, expresó, “las inscripciones aún están abiertas, ya que se busca descentralizar y generar espacios adecuados para los más pequeños. Es la primera vez que se realiza una colonia específica para niñas y niños de 4 a 6 años, brindándoles un entorno cuidado, con actividades recreativas y lúdicas pensadas especialmente para su edad”.

Finalmente, la coordinadora del Multiespacio de Chijra, Mariela Bonuto, recordó “la colonia funciona de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, y está destinada a niños y niñas de entre 4 y 6 años. En ese mismo horario pueden acercarse para inscribirse, ya que todavía hay cupos disponibles”.

Y añadió, “solo deben traer el DNI del niño y del padre, madre o tutor, los chicos están disfrutando de cada jornada, con propuestas recreativas y educativas pensadas especialmente para su edad. Desde el municipio, acompañamos esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, brindando el Multiespacio ‘Jorge Perro Solís’ de Chijra, ubicado en calle Llamas, esquina Quebrachales”.