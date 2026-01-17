El Indio Solari, ícono del rock nacional, cumple 77 años

Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los máximos referentes del rock nacional, cumple hoy 77 años. Desarrolló una carrera que lo convirtió en un símbolo cultural por el impacto de sus canciones, la masividad de sus recitales y la huella que dejó en millones de seguidores.

Su historia artística comenzó a tomar forma a fines de los años setenta con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con esa banda construyó un fenómeno único. Letras crípticas, identidad estética propia y una relación intensa con el público definieron un movimiento que trascendió lo musical y se transformó en un hecho social.

Durante más de dos décadas, Los Redondos llenaron estadios y marcaron récords de convocatoria en todo el país. Cada presentación se vivía como un ritual colectivo. Las canciones se convertían en consignas. El Indio, al frente, consolidó una figura enigmática y poderosa, alejada de los medios, pero cercana a su gente.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa etapa solista. Discos como El tesoro de los inocentes, Porco Rex y El ruiseñor, el amor y la muerte confirmaron su vigencia artística. La respuesta del público se mantuvo intacta. Multitudes volvieron a acompañarlo en cada show.

En los últimos años, su salud lo llevó a alejarse de los escenarios. Sin embargo, su presencia sigue siendo central en la cultura popular. Sus canciones continúan sonando. Sus frases circulan. Su influencia se mantiene viva en nuevas generaciones de músicos y oyentes.

A 77 años de su nacimiento, el Indio Solari sigue siendo una referencia ineludible del rock argentino. Su obra, su estilo y su vínculo con el público lo ubican como una de las figuras más importantes de la historia musical del país.