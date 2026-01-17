Dieron a conocer las primeras imágenes de la segunda temporada de "En el barro"

Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de En el barro en febrero de 2026 y presenta nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega.

¿Cómo será la segunda temporada de En el barro?

La nueva temporada de la serie producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.

La sinopsis oficial: Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

En el adelanto compartido por la plataforma en sus redes oficiales, se la puede ver a la protagonista ingresar a la prisión y reencontrarse con quienes fueron sus aliadas en la temporada anterior. A su vez, ya se dan a conocer a algunas de las reclusas que le harán la vida imposible, así como una nueva voz al mando que complicarán su situación.

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.

Las primeras imágenes de la segunda temporada de En el barro