Ángela Irene y Néstor Garnica en los "Hornitos" 2025

Una muy variada grilla de artistas se preparó para la edición actual del Festival de la Comida Regional "Hornitos" 2025 que se desarrollará desde la noche del viernes, hasta el domingo, durante tres jornadas, en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes).

El secretario de Cultura y Turismo municipal, Luciano Córdoba, informó que en esta edición se han programado cuatro espectáculos: dos nocturnos, el 22 y 23 de agosto, y dos al mediodía, el sábado 23 y el domingo 24. Los espectáculos del mediodía serán de entrada libre y gratuita, para que toda la familia pueda disfrutar sin costo", señaló.

Por su parte, el director de Cultura de la Municipalidad, Joaquín López, adelantó que esta edición contará con un importante número de artistas locales, "tendremos una cartelera amplia con referentes de nuestra música, en su mayoría jujeños y jujeñas, que brindarán un espectáculo de gran nivel".

Como novedad, este año se sumará un espacio exclusivo para la danza, con la participación de reconocidos grupos de la región. "Por segunda vez, contaremos con los ganadores de Los Pre Hornitos, realizado el fin de semana pasado. Además, tendremos dos escenarios: uno para la música y otro para la danza, para que todos los grupos puedan mostrar su talento", explicó.

En esta edición se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, con el fin de promover tanto la gastronomía local como el desarrollo de la economía social.

Se implementarán medidas para potenciar las políticas de cuidado ambiental. No se utilizarán vasos descartables, sino reutilizables, y los vecinos pueden llevar sus propios vasos, realizar eco canje o adquirirlos en el lugar.

Además, se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables que se generen durante el evento.

Los artistas

En la noche del viernes, el espectáculo comenzará a las 20 y se prolongará hasta las 4 de la mañana, teniendo como artista estrella, a la pampeana Ángela Irene, la primera mujer de otra provincia que cantó "Jujuy mujer". Hizo una de las primeras versiones y sin dudas una de las más bellas de la creación de nuestro Alejandro Carrizo.

TOMÁS LIPÁN | LA VOZ QUE NOS IDENTIFICA.

El escenario se colmará además de voces y bailarines locales como Rocío Fuenzalida, Ballet Jujuy Art, Ezequiel López, Ariel Alcobedo, Los de Jujuy, Kimsa Juy, Ballet Juventud Prolongada, Ángela Irene, Tomás Lipán, Becho Riveiro, Sampedreños, Coroico, y los ganadores del Pre Hornitos 2025.

ARIEL ALCOBEDO | ACOMPAÑANDO LA EDICIÓN 2025.

El sábado habrá espectáculos al mediodía y a la noche. Desde las 12 hasta las 19, con entrada gratuita, se presentarán Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y ganadores del Pre Hornitos 2025.

NÉSTOR GARNICA | ENGALANANDO LA NOCHE DEL SÁBADO.

Por la noche del sábado, la fiesta comenzará a las 20 y hasta las 4, el invitado especial será el santiagueño Néstor "El Duende" Garnica. Los artistas locales que se sumarán son Ballet Runakuna Wiñay, Obama, Daniel Vedia, Jesy Carrasco, Chango García, Dani Salas, Néstor Garnica, Llokallas, Copleros, Norma de América y ganadores del Pre Hornitos 2025.

Finalmente, el domingo al mediodía, la grilla anunciada incluye a Takiris, Designios, Milagros Fassola, Achalay, ZenCerro, La Pacha, Marcelo Madrid, Nuevo Rumbo, Elena Mattos, Carnavaleros y los últimos ganadores del Pre Hornitos 2025.

Entradas

Autoridades municipales informaron que ya están en venta las entradas en la página web del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar.

En cuanto a las presentaciones nocturnas, el secretario de Cultura y Turismo, detalló que el valor de las entradas anticipadas será de 8 mil pesos y podrán adquirirse de forma online con diversas opciones de pago, como tarjetas de débito, crédito o código QR de cualquier banco. "Aspiramos a que la gente realice la compra de manera online, ya que tendrá un descuento. En cambio, quienes adquieran sus entradas en la puerta, las noches del 22 y 23, deberán abonar 10 mil pesos", agregó.