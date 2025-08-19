¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Agosto
Caso Matías Jurado

El grupo de antropólogos ya se encuentra en la casa de Matías Jurado

Los profesionales llegaron esta mañana a la casa del presunto asesino serial.

Martes, 19 de agosto de 2025 08:36

El Equipo Argentino de Antropología Forense arribó, pasadas las 8, a la casa de Matías Jurado para comenzar con los trabajos de excavación en el domicilio del presunto asesino serial, también se encuentra en el lugar el fiscal Beller.

El Equipo Argentino de Antropología Forense arribó, pasadas las 8, a la casa de Matías Jurado para comenzar con los trabajos de excavación en el domicilio del presunto asesino serial, también se encuentra en el lugar el fiscal Beller.

Se trata de tres expertos en arqueología forense quiénes trabajan conjuntamente con el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta y la Unidad Fiscal de la provincial.

Cabe destacar que los investigadores que arribaron desde Buenos Aires, ya tienen acceso al expediente que contiene fotografías de los macabros hallazgos y croquis de los lugares rastrillados.

Noticia en desarrollo...

