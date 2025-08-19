Día del Niño: robó los regalos a una familia y fue aprehendido

Un hombre fue detenido luego de robar de una camioneta los regalos por el día del niño de una familia e intentar golpear a los efectivos policiales al ser descubierto.Seccional 61°

Un hombre fue detenido luego de robar de una camioneta los regalos por el día del niño de una familia e intentar golpear a los efectivos policiales al ser descubierto.Seccional 61°

El inculpado fue detenido tras intentar escapar en motocicleta y algunos de los regalos sustraídos fueron recuperados.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 16.30 sobre un tramo de la calle Ricardo Alfonsín del barrio Punta Diamante de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que dos hombres sustrajeron bienes materiales de una camioneta estacionada en el sector e ingresaron rápidamente a su domicilio.

El ilícito fue observado por una vecina, quien alertó al propietario del rodado y al Sistema de Emergencias 911.

De manera inmediata una comisión policial se constituyó en el lugar y mientras se entrevistaban con el damnificado, quien indicó que lo sustraído eran regalos por el día del niño, observaron a uno de los inculpados escapar en una motocicleta y vociferar insultos a los efectivos.

Los uniformados realizaron rastrillajes por el sector y lograron localizar al malviviente, pero éste intentó fugarse y se abalanzó con golpes de puños contra el personal.

Sin embargo fue reducido y trasladado a la Seccional 61°, junto a una motocicleta Corven de 110 cc de cilindradas.

Posteriormente el inculpado accedió a un registro voluntario en su domicilio, donde recuperaron algunos de los elementos sustraídos y fueron restituidos a su legítimo propietario.

La víctima radicó la correspondiente denuncia contra el malviviente y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 61°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.