Carlos Sadir fortaleció en Antofagasta el rol de Jujuy

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con su par regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, en el marco de una agenda de trabajo que tiene lugar en dicha ciudad chilena, gestada para fortalecer los lazos de cooperación e integración.

Sadir recorrió el Mirador de la Portada, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, uno de los 15 monumentos naturales comprendidos dentro de las áreas silvestres protegidas de Chile.

Con posterioridad, visitó las instalaciones de la Planta Desaladora de Aguas Antofagasta, donde se interiorizó sobre su funcionamiento, los procesos tecnológicos que allí se aplican y la importancia estratégica que la misma representa para el abastecimiento de agua potable en la región.

Esta planta es la infraestructura en su tipo con mayor capacidad en América Latina y utiliza tecnologías avanzadas para convertir el agua de mar en potable, abasteciendo a las comunas de Antofagasta, Mejillones, Calama y Tocopilla.

El mandatario jujeño, también recorrió el puerto y el parque industrial "La Negra", complejos clave para la producción, la industria y el comercio internacional.

Con posterioridad, Sadir participó de una reunión referida al Corredor Bioceánico de Capricornio, en cuyo marco planteó: "Potenciar el corredor es potenciar a Jujuy".

Amplió sus conceptos, señalando que "el Corredor Bioceánico nos proyecta como un socio estratégico en la región, generando crecimiento y más empleo para los jujeños".

AGENDA CONJUNTA | RICARDO DÍAZ CORTÉS JUNTO A CARLOS SADIR.

Asimismo, autoridades jujeñas y chilenas compartieron su visión común sobre la importancia de contar con un vuelo que conecte nuestra provincia y Antofagasta.

"Estamos a una hora de distancia", observó Sadir y puntualizó que el anhelado servicio aerocomercial "permitirá intensificar la integración de dos regiones y desarrollar su enorme potencial turístico y comercial".

Por otra parte, las autoridades de Antofagasta expusieron su interés en una ruta turística hacia las Yungas jujeñas, como así también en el comercio de productos locales como frutilla, mango, maracuyá, verduras y madera.

Cabe consignar, que el mandatario jujeño estuvo acompañado por los ministros de Cultura y Turismo, Federico Posadas; y de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; el director del Same, Pablo Jure; y el secretario de Comercio e Industria, Diego Suárez.

A ellos se sumaron la cónsul de la República Argentina en Antofagasta, Carolina Massuh; la jefa de Gabinete, Silvia Soto Ovies; la responsable de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, Nora Biaggini Suárez; la encargada de Comunicaciones, Carolina Gallo Cangana; y Raúl Vega, enlace PDI; entre otros funcionarios afines.