19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
San Pedro

Alumnos de Casira visitaron el ramal

En el marco de un proyecto interinstitucional con la Escuela Comercial 7. Volverán en noviembre.

Juan Pinto
Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
AUTORIDADES | DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 30 DE CASIRA Y PROVINCIAL DE COMERCIO Nº1.

Estudiantes y docentes del Colegio Secundario Nº 30 de la localidad de Casira llegaron a la ciudad de San Pedro de Jujuy para llevar adelante, junto a la Escuela Provincial de Comercio Nº1 "San Marcelino Champagnat", un proyecto interinstitucional denominado "El arte de emprender".

Estudiantes y docentes del Colegio Secundario Nº 30 de la localidad de Casira llegaron a la ciudad de San Pedro de Jujuy para llevar adelante, junto a la Escuela Provincial de Comercio Nº1 "San Marcelino Champagnat", un proyecto interinstitucional denominado "El arte de emprender".

La iniciativa tuvo por finalidad el intercambio de culturas y saberes entre ambas instituciones, poniendo de manifiesto la formación específica de los alumnos de cada colegio. Por ejemplo los estudiantes de Casira dictaron talleres sobre técnicas de alfarería y trabajos en cerámica; mientras que los alumnos de la Comercial 7 aportaron en sus talleres conocimientos sobre espíritu emprendedor, cálculo de costos y precio de venta, marketing, entre otros temas.

ESTUDIANTES | COMPARTIERON SUS SABERES EN SAN PEDRO.

Este proyecto se viene desarrollando desde el mes de junio con clases virtuales entre ambas instituciones que se corona con este gran encuentro presencial que tuvo lugar en el edificio de la Comercial ubicado en barrio Santa Rosa de Lima, en la zona sur de San Pedro.

El taller de cerámica para los estudiantes se llevó a cabo en doble turno. En el marco de este proyecto para el mes de septiembre los estudiantes de la Comercial 7 tienen programado un viaje para visitar Casira y en noviembre los alumnos del colegio 30 volverán a San Pedro para ofrecer sus productos de cerámica en la Ecoferia de emprendedores.

ANFITRIONES | FUERON CAPACITADOS POR LOS CHICOS DE CASIRA.

 

