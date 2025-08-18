María Inés Zigarán encabeza la lista del FJC

María Inés Zigarán, la ministra de Ambiente y Cambio Climático del gobernador Carlos Sadir, ganó la pulseada y será quien encabece la lista de diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece, para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

En segundo lugar está el actual secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro y le sigue en tercer término, la legisladora provincial Malena Amerise.

La funcionaria venía siendo “medida” desde un tiempo atrás junto a una ex candidata radical, su nombre comenzó a circular insistentemente la semana pasada, pero no como cabeza de lista.

Pizarro estaba “oculto” entre los posibles candidatos, se expusieron otros nombres (10) para desviar la atención.

Un destacado dirigente peronista dijo días atrás de la figura radical jujeña: “Se van a inclinar por el lado de Pizarro. Tiene más rodaje político, viene históricamente trabajando, está muy vinculado al radicalismo y tiene discurso político…”.

La terna la concluye Malena Amerise, quien en diciembre finaliza su mandato y en las elecciones de mayo pasado fracasó como candidata a edil en Palpalá.