¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Pedro Pascuttini el candidato del Frente Primero Jujuy Avanza

El presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy estará acompañado por Varonica Valente actual diputada provincial.

Lunes, 18 de agosto de 2025 08:03

Anoche se cerró la presentación de listas y frentes de cara a las Elecciones de octubre en donde nuestra provincia deberá renovar tres lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Anoche se cerró la presentación de listas y frentes de cara a las Elecciones de octubre en donde nuestra provincia deberá renovar tres lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente Primero Jujuy Avanza Lista 501 tiene como candidato a Pedro Pascuttini actual presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy.

Acompaña en la lista a Pascuttini la actual diputada provincial Veronica Valente quien ya tiene trayectoria legislativa en el trabajo que realiza en toda la provincia y Adrian Mendieta. Los suplentes son Candelaria Pérez Abregu, Santiago Hamud y Mariana Gallo.

El Frente Primero Jujuy Avanza Lista 501 está integrado por los partidos Primero Jujuy, Gana Jujuy, Hacemos y Jujuy Avanza.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD