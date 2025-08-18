Pedro Pascuttini el candidato del Frente Primero Jujuy Avanza

Anoche se cerró la presentación de listas y frentes de cara a las Elecciones de octubre en donde nuestra provincia deberá renovar tres lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente Primero Jujuy Avanza Lista 501 tiene como candidato a Pedro Pascuttini actual presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy.

Acompaña en la lista a Pascuttini la actual diputada provincial Veronica Valente quien ya tiene trayectoria legislativa en el trabajo que realiza en toda la provincia y Adrian Mendieta. Los suplentes son Candelaria Pérez Abregu, Santiago Hamud y Mariana Gallo.

El Frente Primero Jujuy Avanza Lista 501 está integrado por los partidos Primero Jujuy, Gana Jujuy, Hacemos y Jujuy Avanza.