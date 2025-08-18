Diputados tratará en sesión la Cuenta de Inversión

La Cámara de Diputados esta semana llamará a sesionar después de una semana agitada políticamente que concluyó anoche con la presentación de las listas de candidatos a diputados nacionales por parte de los frentes electorales, que los mantuvo ocupados.

La Cámara de Diputados esta semana llamará a sesionar después de una semana agitada políticamente que concluyó anoche con la presentación de las listas de candidatos a diputados nacionales por parte de los frentes electorales, que los mantuvo ocupados.

Mañana se convocará a Labor parlamentaria donde autoridades legislativas y presidentes de bloques definirán el día de la sesión (que será el jueves) y los temas que contendrá el orden del día.

Entre ellos, se tratará la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 (a través del cual el Ejecutivo provincial rinde cuentas ante la Legislatura conforme lo establece la Constitución Provincial), que la Comisión de Finanzas dio despacho favorable la semana pasada.

El titular de Finanzas, el legislador Guido Luna destacó el cumplimiento del despacho y sostuvo que el Ejecutivo "es muy celoso de esta manda constitucional, por eso ejecutamos este tratamiento".

La Cuenta de Inversión es fundamental para garantizar la transparencia administrativa, además permite evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto General aprobado al inicio del ciclo fiscal.

El informe es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo conforme lo establece la Constitución Provincial, exponiendo los resultados físicos y financieros de la gestión realizada por el conjunto de la Administración Pública Provincial mediante la ejecución de los fondos previstos en el Presupuesto Provincial.

De esta forma se efectúa el análisis de los resultados financieros, con base en las cuentas y registros que conforman la contabilidad general de la Provincia y el análisis de los resultados físicos, en base al seguimiento periódico del cumplimiento de las metas de producción pública de bienes y servicios.

Asimismo el documento constituye un instrumento fundamental para evaluar la gestión gubernamental y el cumplimiento de las decisiones políticas incluidas en los panes del Gobierno nacional en materia económica, financiera y patrimonial, detallados en la Ley de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

A la vez genera información relevante, confiable y oportuna, constituyendo una herramienta primordial para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante un período dado y expone la situación del patrimonio público. La misma fue elaborada en función a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia con el fin de cumplimentar lo indicado en la norma legal.

De acuerdo a lo informado, en el período fiscal 2024 los ingresos totales ascendieron a $1.634.902 millones y los gastos devengados a $1.418.461 millones, evidenciando un superávit por $216.440 millones. La diferencia entre los ingresos y gastos corrientes ($1.597.616 millones y $1.170.207 millones, respectivamente), generó un ahorro de $427.409 millones. Los ingresos de capital fueron $37.285 millones y los gastos de capital $248.254 millones. De la presentación desarrollada se determina como resultado financiero al cierre del 2024 un superávit de $216.440.460.363.

"A pesar de haber recibido menos fondos en concepto de Coparticipación, la Cuenta de Inversión 2024 arroja un superávit de 200 mil millones de pesos. Este resultado se debe al ingreso generado por la Coparticipación, la recaudación provincial, menos los gastos y los ahorros logrados en la gestión", aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.