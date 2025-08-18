Narcomenudeo: más de una veintena de procedimientos

La segunda semana de agosto tuvo un saldo de 21 personas detenidas tras 23 allanamientos vinculados al Narcomenudeo.

Tras investigaciones impulsadas por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, el Ministerio Público de la Acusación, junto a la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia de Delitos Complejos y la Brigadas de narcotráfico, Personal de Infantería y Ceop de la Policía de la Provincia de Jujuy concretó 23 procedimientos en distintos puntos de la provincia.

Las medidas se realizaron entre el 8 y el 14 de agosto y contaron con la intervención de las brigadas de narcotráfico de Perico, Alto Comedero y otras unidades operativas.

Durante los operativos se llevaron a cabo allanamientos en domicilios señalados como puntos de venta, procedimientos en espacios públicos, controles en el marco de investigaciones en curso y actuaciones en unidades penitenciarias.

El despliegue concluyó con la detención de 21 personas mayores de edad, principalmente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como resultado, se logró el secuestro de 4.033 dosis de clorhidrato de cocaína o pasta base, 11.508 dosis de marihuana, 2 Armas de fuego, 39 Cartuchos, 61 teléfonos celulares, 10 balanzas de precisión, más de 3 millones de pesos, entre otros elementos de interés para la causa.

Cada procedimiento fue acompañado por personal fiscal, que dispuso las medidas de irrupción, requisas, narcotest y formalización de imputaciones.

Con este operativo, se logró evitar la circulación de aproximadamente 15.600 dosis individuales de estupefacientes, pero el resultodo parcial en lo que va de agosto, se llegó a la aprehensión de 53 personas involucrada en estos tipos de delitos y 52 casas fueron registradas, es decir casi cuatro viviendas allanadas por día en la lucha contra el narcotráfico.