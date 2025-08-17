Un entomólogo forense analizará fauna cadavérica

El caso de los crímenes en la "casa del horror" del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, tiene una particularidad: no hay cuerpos. Aunque suene macabro, los forenses -en cada una de sus especialidades- tienen para analizar solo fragmentos de quienes fueron en vida las víctimas del presunto asesino serial, Matías Jurado.

El caso de los crímenes en la "casa del horror" del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, tiene una particularidad: no hay cuerpos. Aunque suene macabro, los forenses -en cada una de sus especialidades- tienen para analizar solo fragmentos de quienes fueron en vida las víctimas del presunto asesino serial, Matías Jurado.

La hipótesis del fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación Guillermo Beller dicta que al menos cinco hombres desaparecidos ingresaron a la vivienda ubicada en el sector B4 del barrio 8 de Marzo, entre calles Las Rosas y Fraile Pintado. Nunca salieron. Dos de ellos fueron identificados mediante el ADN que los peritos lograron extraer de una escena repleta de sangre, fragmentos de piel, cabellos, huesos y tejidos.

Se trata de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25. El primero de ellos fue visto por última vez el 25 de julio; el segundo era buscado desde el 4 de julio. Los investigadores continúan trabajando en búsqueda de otros registros genéticos, una tarea muy difícil debido al estado de los retazos.

Hay una tercera persona que fue denunciada como desaparecida el 11 de junio, se trata de Juan Carlos González (60), donde los investigadores pudieron establecer que la última activación de su celular, se dio a la vuelta de la casa de Matías Emilio Jurado.

Por esa razón, la Unidad Fiscal especializada en esta investigación apunta a conocer -al menos- la data de muerte de esas víctimas -aunque no se logre una identidad- a través de la entomología forense.

La disciplina se especializa en el estudio de los insectos (fauna cadavérica) que colonizan los cadáveres. Este análisis permite determinar el intervalo post-mortem (IPM) de una persona, es decir, el tiempo que lleva muerta.

La entomología fue, en ese sentido, determinante por ejemplo para resolver el homicidio de Omar Carrasco, el caso del soldado que terminó con el servicio militar obligatorio en los 90, en la provincia de Neuquén.

Un cuerpo, en cada región, presenta en su descomposición características diferentes de acuerdo a los factores ambientales y la estación del año. En nuestra provincia, en época invernal, la temperatura en verano puede llegar a los 22°, pero a la noche puede bajar hasta los 0°.

En este caso, hay una probable víctima cuya desaparición data del 10 de abril de este año, es decir, casi cuatro meses antes de que los detectives llegaran a la puerta de la casa del horror.

Su nombre es Juan José Ponce, quien permanece en calidad de desaparecido, tal como Juan Carlos González y Miguel Ángel Quispe. Los tres, al igual que Anachuri y Sosa, fueron vinculados con evidencias al presunto asesino serial.

Se espera que el entomólogo de Gendarmería Nacional, que vendrá especialmente a nuestra provincia, identifique el tipo de organismos que habitan los cientos de fragmentos óseos, tejidos y piel hallados, y el estadio de su ciclo de vida en el que están: huevos, larvas, pupas o adultos. Esos insectos también pueden hallarse en el suelo donde estuvieron los restos. Si la Policía de la provincia levantó muestras, es posible analizarlas.

Por otro lado, como la fauna cadavérica varía en los distintos ambientes, los entomólogos forenses pueden precisar, por ejemplo, si un cadáver estuvo enterrado, encerrado o sometido a circunstancias y lugares diferentes a aquellas en que se lo encontró. Es decir, si lo movieron de sitio. Todo cambia, si estuvo, por ejemplo, envuelto en una frazada u oculto en una heladera. Por ejemplo, la entomología estableció que el cuerpo de Santiago Maldonado no tenía indicios de haberse descompuesto en un medio terrestre.

En tanto, el equipo forense continúa en la búsqueda de registros genéticos en el material secuestrados -incluye ropa- para cotejar con sus familiares.

Por último, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) llegarán mañana lunes para realizar una excavación a cargo de arqueólogos del organismo.

Matías Emilio Jurado se encuentra, bajo un régimen especial, alojado en el penal del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, por el supuesto homicidio de Anachuri y de Sosa, "homicidio agravado por ensañamiento, dos hechos".

Durante la semana pasada, el imputado fue trasladado de forma periódica al Ministerio Público de la Acusación debido a que aceptó someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, informes que serán incorporados al expediente judicial esta semana.

El rol de Isaías, el sobrino adolescente del sospechoso, fue clave en esta etapa inicial para brindar detalles del proceso y localizar los sitios donde había restos. Justamente, se supo que la declaración del chico, que convivía con Jurado, también dirigió a los investigadores al arroyo Las Martas, ubicado a 300 metros de la vivienda.

El chico declaró en Cámara Gesell que tras descuartizar y quemar los restos, algunas piezas quedaban desperdigadas o enterradas en el predio, mientras que otras eran colocadas dentro de bolsas que el hombre, según el testimonio, arrojaba en basurales o al arroyo.

Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado sometía a sus víctimas y las descuartizaba. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas.

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.