Taller de Clown en Teatro Red Mote

En el Teatro Red Mote de Tilcara (avenida Costanera s/n), se dicta el Taller de Clown, a cargo de Luchos Sánchez, todos los lunes de 19 a 21.

En el Teatro Red Mote de Tilcara (avenida Costanera s/n), se dicta el Taller de Clown, a cargo de Luchos Sánchez, todos los lunes de 19 a 21.

Este taller busca encontrar y redescubrir aquel ser especial, auténtico, que habita en nuestro interior y que se manifiesta intensamente en los primeros años de la infancia a través del juego sin inhibición.

Con el paso de los años la vida adulta condiciona esa esencia lúdica y ese ser especial duerme la siesta eterna en lo profundo de nuestra alma. La propuesta es embarcarnos en este viaje de aventuras imaginarias en busca de ese ser esencial que llamaremos "nuestro comediante interno", dice el docente.

Está dirigido a jóvenes y adultos. Mayores informes al 388 4668747.