Juan Torrez ganó Torneo de asadores gauchos

El asador capitalino Juan Torrez ganó ayer por la tarde el 1° Torneo provincial de asadores gauchos jujeños, realizado en esta ciudad y en octubre viajará a Tafí del Valle, Tucumán, representando a Jujuy en el 2° Torneo nacional de asadores a la estaca en alturas.

Apasionado por el fuego y las carnes asadas, demostró su maestría en la técnica (ayudado por Oscar Vega y Diego Gutiérrez como equipo Potrero de Yerba Buena), logrando un costillar de novillo de aproximadamente 18 kilogramos (únicamente salado) que sedujo al paladar del jurado.

El segundo premio fue para Cristian Gutiérrez (Asador jujeño, de esta capital) y tercero resultó Manuel Ruíz (junto a Nicolás Vallejo, como equipo El fogón, de Perico). La distinción por Mejor stand fue para el equipo Sabor a campo (Ariel Díaz y Alejandro Flores) y por Mejor vestimenta fue para Maracuyá (César Medina y Diego Leaño, del Centro Gaucho "Virgen del Carmen").

JUAN TORREZ

Otros concursantes fueron Ivone Cruz y Nora Rivero (como equipo Las alegres de las Yungas, de Ledesma), Petrona Zambrano y José Mamani (Sabores norteñitos, de Villa Jardín de Reyes), Marcos Rodríguez Rosas y María Llamas Pol (Abrazo de fuego en representación de Altitud 44), Guillermo Morales y Felipe Lamas (Sabores del Zapla, de Palpalá), Luis López y Julio Jara (Asado y amigos, de Perico), y Horacio Socomba y Daniel Camacho (La cueva del ukumar, de Ocloyas).

El jurado lo integraron Florencia Jerez y Oscar González (de la Asociación Civil Argentina de Asadores, de Tucumán) y Sebastián Abraham. El chef José Frías se desempeñó como Capataz de campo; también intervino Marcelo Escalada y David Vera (director de Torneos y competencias de la Asociación Jujeña de Asadores). Los frigoríficos Porcina y La ternera aportaron los costillares.

AUTORIDAD | MARCELO ESCALADA, FLORENCIA JEREZ, OSCAR GONZÁLEZ Y DAVID VERA.

El concurso gastronómico se desarrolló paralelamente al Festival Pachamama gaucha, que tuvo como invitados destacados músicos que hicieron bailar al público, que degustó las preparaciones de los concursantes y el asado que ofreció la organización.

A través del certamen se puso en escena a los asadores tradicionalistas demostrando su estilo de cocinar el asado que caracteriza y distingue a la familia gaucha que reside en diferentes poblados de la provincia.