Récord de visitantes y proyecciones alentadoras

El Ministerio de Cultura y Turismo reveló que Jujuy dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad arrolladora. Al cierre de 2025, la provincia celebra un hito sin precedentes: más de 1.500.000 turistas eligieron sus paisajes, consolidando un crecimiento acumulado del 56% desde 2015. Lo que antes era una parada técnica hacia otros destinos, hoy es la elección final de viajeros que buscan naturaleza, cultura y una gastronomía de vanguardia.

El 2025 marcó la consagración de la provincia en el escenario global. Jujuy no solo atrae por su belleza visual, sino por la calidad de sus servicios y su patrimonio. Entre los logros más destacados del año se encuentran:

Certificación Starlight: Un reconocimiento a la pureza de sus cielos, posicionando a la provincia como líder en astroturismo.

DIVERSIDAD DE PAISAJES | JUJUY ES UN DESTINO QUE SE PROYECTA EN CRECIMIENTO.

Reconocimiento de la Unesco: El fotógrafo local Gianni Bulacios fue galardonado por su labor capturando el patrimonio inmaterial jujeño.

Liderazgo regional: La provincia hoy ocupa el primer puesto en llegada de turismo internacional en su región, con Brasil (18%), Francia y España como sus principales mercados emisores.

Permanencia y empleo

El perfil del turista que llega a Jujuy evolucionó. Ya no se trata de una visita fugaz; la estadía promedio escaló a 2,89 días, lo que representa un salto del 69% en la permanencia. Este fenómeno permitió superar los 4 millones de pernoctes totales durante el último año.

Este flujo constante se traduce en cifras económicas de alto impacto, superando a los 315 millones de dólares. Hoy, el turismo representa el 7% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Jujuy y es el motor de 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos para los jujeños.

Jujuy más conectada

EL VERDE EN LAS YUNGAS

El crecimiento no habría sido posible sin la transformación de su infraestructura. El aeropuerto jujeño, hoy completamente renovado y con tecnología de última generación, es el símbolo de este cambio.

La provincia pasó de tener 19 frecuencias semanales a un total de 48 frecuencias actuales. Con un aeropuerto completamente renovado que sumó tecnología, servicios y una nueva torre de control, la ocupación anual de los vuelos se mantiene en un sólido 80%. Tanto Aerolíneas Argentinas como Flybondi operan 21 vuelos semanales cada una conectando con Buenos Aires, a los que se suman las rutas hacia Córdoba y la conexión internacional con Paraguay a través de Paranair.