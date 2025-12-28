22°
Adep
Universidad Nacional de Jujuy
Los Alisos
alto comedero
LIBERTADOR
PERICO
Ministerio de cultura y turismo
Navidad 2025
Propuestas culturales
Villa Lugano
Propuestas culturales

Centros y espacios culturales con propuestas en la Capital

En Centro Cultural Culturarte, Casa Macedonio Graz, Centro de Arte Joven Andino y Casa de las Letras.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 00:00
CASA DE LAS LETRAS | EL MARTES HABRÁ TALLER DE COPLAS Y TONADAS CARNAVALERAS, Y MUESTRA DE DIBUJO Y PINTURA.

Los principales espacios culturales de la capital jujeña mantienen una programación continua en esta última semana del año, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de disfrutar de muestras de artes visuales, talleres especializados y encuentros creativos que complementan la agenda festiva.

Entre exposiciones artísticas, prácticas de danza contemporánea y actividades gratuitas, las propuestas están abiertas a quienes deseen cerrar el año en espacios de creación y reflexión cultural.

Centro Culturarte

Hasta el 31 de enero de 2026, en el Centro Cultural Culturarte, permanece abierta la muestra temporaria Caminantes y Caravaneros de la Montaña del artista Juan Carlos Entrocassi. Se trata de una actividad libre y gratuita que puede visitarse de 8 a 20. Para conocer más sobre el espacio es posible solicitar visitas guiadas para grupos y escuelas a través del correo [email protected]. Centro Cultural Culturarte se ubica en San Martín esquina Sarmiento, San Salvador de Jujuy. Teléfono fijo 388-4310157.

Casa Macedonio Graz

Durante todos los lunes a viernes del mes de diciembre, en la Casa Macedonio Graz el museo ofrece visitas guiadas para conocer a Macedonio Graz. Esta actividad es libre y gratuita, disponible de 9 a 13 y de 16 a 21. Hasta el 2 de enero permanecerá abierta la muestra temporal de dibujo Otras Series del artista Marcos Osacar, con acceso libre y gratuito en los mismos horarios de visita. Casa Macedonio Graz se ubica en Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Para solicitudes y visitas guiadas, contactar a través del correo [email protected].

En el Caja

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Centro de Arte Joven Andino (Caja) exhibe la muestra temporal fotográfica Maestros y Discípulos 2025, con acceso libre y gratuito, disponible de 8 a 20. El martes 30 de diciembre, de 17 a 22, se llevará a cabo La Que Milonga, una práctica abierta de tango queer a cargo de Irina Jabsa Luzcubir. Centro de Arte Joven Andino se ubica en Alvear N°534, San Salvador de Jujuy. Para mayor información: [email protected] o teléfono +54 388 4249304.

Casa de las Letras

Hasta el 29 de diciembre permanecerá abierta en la Casa de las Letras la muestra de Dibujo y Pintura del Taller Expresarte, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano. La actividad es gratuita y puede visitarse de 8 a 21. El martes 30 de diciembre, de 18 a 20, se dictará el taller La Copla, Tonadas Carnavaleras a cargo de Elsa Tapia. Se trata de una actividad arancelada. Casa de las Letras está ubicada en Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy.

 

