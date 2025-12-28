Provocaba disturbios, un joven lo echó y volvió para agredirlo

Agredía a una persona afuera de un domicilio, el propietario del inmueble le solicitó que se retire, pero volvió con más hombres y lo atacó.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás, en la intersección de las calles San José y Hugo del Carril de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que una familia se encontraba en su domicilio, cuando escuchó golpes en un sector de la pared, que provenían de afuera.

Un joven salió a ver lo que sucedía y se percató que un sujeto, que tenía en la mano una botella de vidrio partida, agredía a otro. Al intervenir y solicitar que se retire, el inculpado le propinó un golpe de puño en el rostro sin mediar palabra y luego emprendió la fuga.

A los breves minutos, el inculpado retornó con tres hombres más y atacaron ferozmente al joven que lo había echado del lugar. Familiares de la víctima salieron de inmediato y la "patota" escapó.

El joven presentaba heridas en distintos sectores del cuerpo, por lo que fue trasladado por medios particulares a la guardia del hospital "Arturo Zabala" donde le realizaron las curaciones.

Posteriormente, se dirigió a la Subcomisaría La Posta, donde relató el episodio, identificó a uno de los agresores y radicó la correspondiente denuncia.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la sede policial actuante.