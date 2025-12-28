Un hombre murió tras un enfrentamiento con la Policía

La Navidad en el barrio porteño de Villa Lugano fue trágica. Juan Gabriel González, un vecino de 45 años, murió en medio de un violento enfrentamiento con varios efectivos de la Policía de la Ciudad.

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo determinó que el hombre falleció a causa de heridas producidas por un disparo de munición múltiple, es decir, cartuchos como los que se usan en escopetas, que afectan varias zonas del cuerpo al mismo tiempo.

"Lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa", dice concretamente el documento oficial. El resultado fue comunicado a las autoridades judiciales el mediodía de ayer.

Más temprano, desde el Ministerio de Seguridad porteño habían adelantado el pase a disponibilidad de un oficial primero de la comisaría 8 A, "a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos", según un comunicado.

El hecho ocurrió el jueves pasado cerca de las 13, en la intersección de Chilavert y Araujo, donde efectivos de la Policía porteña intervinieron ante un llamado que alertó sobre disturbios en el Barrio 20.

En medio de ese operativo, González intentó entrar al pasillo donde está su casa, pero uno de los policías se lo habría impedido, lo que derivó en una discusión y luego en una pelea.

Un video que circuló en redes sociales muestra cómo el hombre, sin remera y descalzo, se enfrenta físicamente con los agentes y después cae tras un disparo.

La Justicia investiga el caso bajo la calificación de homicidio. La jueza Laura Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, delegó las actuaciones en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

En el lugar trabajaron peritos que hicieron relevamientos balísticos -cuyo resultado fue negativo- y de cámaras de seguridad. También se tomaron testimonios a vecinos del barrio, quienes indicaron que habían "lavado y limpiado" la calle.

Siete efectivos están implicados en el episodio: tres de la Comisaría Vecinal 8-A y cuatro de la División Unidad Táctica de Pacificación VI. Solo uno de ellos quedó imputado inicialmente por encubrimiento.

La investigación busca determinar cuál de los agentes efectuó el disparo que ocasionó la muerte.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para evaluar el accionar policial.

Al margen de ello, fuentes oficiales de la Ciudad aclararon que las armas utilizadas no fueron de fuego, sino "material antidisturbios".

González vivía desde hacía años en el barrio junto a su pareja Nelly y sus dos hijos. Era pintor y trabajaba en la construcción. Este viernes, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para pedir justicia y exigir avances en la investigación.