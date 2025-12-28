Amenazó a su familia con un arma blanca y fue detenido

Un joven amenazó a su familia con un arma blanca, se atrincheró ante la presencia policial y fue detenido, en la ciudad de Libertador General San Martín.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 19.30 en un domicilio ubicado en un sector del barrio San Francisco de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un joven que provocaba disturbios con un arma blanca, por lo que una comisión de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 se constituyó de inmediato.

Allí, una familia salió al encuentro de los efectivos y les indicó que el inculpado, integrante de la familia, se encontraba en estado de ebriedad y tras mantener una discusión, se apoderó de un arma blanca y los amenazó, por lo que autorizaron el ingreso.

Ante la presencia policial, el joven se atrinchero en la cocina del inmueble, amenazó con autolesionarse y luego de una mediación, desistió de su actitud y se entregó.

La misma fuente indicó que el inculpado es un adolescente y que presentaba algunas heridas en su cuerpo, aunque se estableció que de manera fortuita ninguna reviste de gravedad, por lo que fue asistido por personal del Same.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 39°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, los familiares radicaron la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.