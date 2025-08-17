Begu: reempadronamiento

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que hasta el 20 del corriente mes estará habilitado el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (Begu), destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario. El proceso de inscripción se concretará exclusivamente a través del sitio web oficial http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.

"Queremos aclarar que este trámite va a finalizar el 20 de agosto, una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma", dijo Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales al remarcar la importancia de realizar el trámite dentro del plazo establecido.

Los requisitos para acceder al beneficio son constancia de alumno regular actualizada, con el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar. La constancia deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente. En el nivel universitario la constancia deberá indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno. Documento nacional de identidad (último ejemplar), se considera el domicilio que figura en el mismo. Tarjeta Sube registrada a nombre del estudiante.

También la funcionaria municipal informó que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que seguirán teniendo el beneficio activo.

En una entrega de prensa oficial, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicitó a las autoridades de las instituciones educativas de los niveles terciario y universitario que remitan el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, al siguiente e-mail: [email protected].