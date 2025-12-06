28°
Transporte público
mundial de fùtbol 2026
Hospital Garraham
Cena Blanca
grieftbots
Siniestro Vial
Ciclo lectivo 2026
Municipalidad de Jujuy
Oficina Anticorrupción de Jujuy
Nicolás Cabré
Nicolás Cabré y Rocío Pàrdo celebrarán su casamiento y Rufina tiene la tarea más importrante de la noche

La pareja se casó por civil el 3 de diciembre y hoy será el gran evento en Córdoba.

Sabado, 06 de diciembre de 2025 14:25

Nicolás Cabré y Rocío Pàrdo concretan hoy su esperada fiesta de casamiento tras haberse casado por civil a comienzos de diciembre en un lugar de ensueño en las sierras cordobesas.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas,la celebración tendrá lugar en la estancia Estancia Bosque Alegre, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, en plena sierra cordobesa. El lugar fue elegido porque quisieron reflejar un entorno íntimo y relajado para compartir con sus más de 100 invitados.

El menú propuesto se aleja del lujo tradicional. Habrá comida tradicional, como sándwiches de milanesa y costillar, en sintonía con el estilo campestre del casamiento.

La ambientación elegida tiene una inspiración bohemia y además buscaron lograr la sensación de “bosque encantado” con un altar floral al aire libre, con un espíritu natural.

En cuanto a la vestimenta elegida, Cabré lucirá un traje del diseñador Daniel Casalnovo, mientras que Pardo llevará un vestido (o dos variaciones) de la diseñadora Ana Pugliese.

Uno de los momentos más emotivos del casamiento será la participación de la hija del actor, Rufina Cabré, fruto de la relación con La China Suárez, quien entregará los anillos y acompañará a su padre al altar.

